В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Десятки тысяч протестующих в Минске подошли к резиденции президента республики Александра Лукашенко.

Ранее силовики установили перед ней колючую проволоку, а также металлические заграждения.

Демонстранты выкрикивают лозунги: "Выходи" и "Сколько стоит совесть?". Сейчас обстановка сохраняется спокойная.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа.