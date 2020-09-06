Десятки тысяч протестующих в Минске подошли к резиденции президента республики Александра Лукашенко.
Ранее силовики установили перед ней колючую проволоку, а также металлические заграждения.
Демонстранты выкрикивают лозунги: "Выходи" и "Сколько стоит совесть?". Сейчас обстановка сохраняется спокойная.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.