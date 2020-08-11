Сторонница Тихановской всё ещё находится в Минске

Ранее стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию республики.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Литвы.

Однако ближайшая сторонница Тихановской Мария Колесникова всё ещё находится в Минске.