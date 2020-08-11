Ранее стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию республики.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Литвы.
Однако ближайшая сторонница Тихановской Мария Колесникова всё ещё находится в Минске.
"Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию", — сообщили в штабе Виктора Бабарико.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.