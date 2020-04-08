Коронавирус унес жизни более чем 14,5 тысяч испанцев

Жертвами коронавируса в Испании стали более 14,5 тысяч человек. Все они скончались, имея положительный тест на коронавирус.

За минувшие сутки опасная болезнь унесла жизни 757 пациентов. Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 146 690 случаев заболевания. За последние сутки их число увеличилось на 6 180 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Мадриде. Здесь от коронавируса скончались 5,6 тысячи человек. В Каталонии зафиксировано более трех тысяч летальных исходов.

Испания сейчас является второй страной в Европе, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса. Антилидером остается Италия. Как отмечают эксперты, скорость распространения болезни стала замедляться. В стране введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 11 апреля включительно. В ближайшие дни испанские власти решат вопрос о его продлении.

Жителям Испании запрещено выходить из дома. Веской причиной нарушить этот запрет является поход в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, поездка в больницу или на работу.

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