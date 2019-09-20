Экс-посол США посоветовал Зеленскому быть проще и льстить Трампу

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время встречи с Дональдом Трампом следует избегать деталей, озвучивать четкие и ясные темы, а также льстить. Такое мнение высказал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер.

"Сообщается, что 25 сентября Зеленский встретится с Трампом, поэтому дам советы, как вести себя с президентом США: будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвоката Трампа - прим. ред.)", - написал он на своей странице в Twitter.

Дипломат указал, что американскому лидеру не хватает четкого понимания интересов США. "Он не понимает, что поставлено на карту относительно Украины и конфликта, который Россия ведет против нее", - считает экс-посол.

Пайфер уверен, что Зеленскому необходимо предложить президенту США беспроигрышный вариант. "Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении улучшить отношения с Россией. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе мог бы обеспечить это", - подчеркнул он.

Предполагается, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 25 сентября. Встреча состоится в рамках рабочей поездки президента Украины на Генассамблею ООН.

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