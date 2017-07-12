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Источник Правда.Ру

Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он рассказал, что лично для него война в Донбассе уже закончена.

"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был", - сказал Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские власти собирались "реинтегрировать" Донбасс. Для этого даже был разработан соответствующий законопроект.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, разработанный Советом нацбезопасности и обороны, опубликовали сегодня, 12 июля, украинские СМИ. Предполагается, что этот документ во время осенней сессии будет рассмотрен Верховной радой.

В законопроекте предусмотрена возможность введения военного положения в регионе, если будет соответствующее распоряжение президента Порошенко. Кроме того, глава государства сможет принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях".

В тексте утверждается, что такие меры будут необходимы "для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины".

Неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей в законопроекте обозначены как "временно оккупированными Российской Федерацией".

Также законопроект предусматривает "передачу контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооруженным силам Украины". Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".

В законопроекте говорится и о том, что "при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования".

Каким именно образом Киев предполагает выполнять некоторые пункты Минского соглашения из данного документа понять невозможно. Остается неясным, будет или нет осуществляться амнистия, как предполагается возобновлять экономические связи с Донбассом и проводить глубокую конституционную реформу, результатом которой должна стать децентрализация власти и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Умолчали авторы законопроекта и о проведении на этих территориях выборов, что также указано в минских соглашениях, согласованных лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и подписанных участниками контактной группы — Украиной, Россией, ОБСЕи провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Между тем, как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, Украина не имеет юридических доказательств присутствия регулярной армии России в Донбассе.

А в этом время замминистрация украинского президента вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером разработали шаги, которые призваны дать новый импульс "минскому процессу".

Можно ли достичь какого-то прогресса с такими советниками? На вопросы "Правды.Ру" ответил Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

Темы крым война донбасс владимир зеленский нормандская четверка мюнхенская конференция по безопасности
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