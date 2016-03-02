Вучич поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем защитника Отечества.

Сербия сделает "русский выбор"?

"Уважаемый президент Путин, дорогой друг! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества, Днем, который больше, чем праздник, поскольку стал символом героической и славной истории России, патриотизма российской армии и ее единства с народом", - обратился Вучич к Путину.

Также сербский президент выразил благодарность президенту России "за личное участие в тесном военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, что способствует нашему мирному будущему".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о позиции Сербии относительно НАТО.

Премьер-министр страны Александр Вучич заявил, что в Сербии не будет проводиться референдум о вступлении в НАТО, "это надуманный вопрос".

Вучичи сообщил в эфире телекомпании RTS, что Сербия "не собирается в НАТО, она хочет быть в военном отношении нейтральной". "Сербия не выражала желания присоединиться к НАТО", - сказал Вучич.

По его словам, наделавший много шума закон о подтверждении соглашения между Сербией и НАТО, который был недавно ратифицирован парламентом и подписан президентом, относится к "техническому соглашению", подписанному еще в 2006 году. Однако, "началась истерическая кампании, призванная поделить Сербию, чему я буду противостоять", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что "наша политика - мы любим Сербию, мы уважаем Россию, мы уважаем Америку, мы идем в ЕС, но, прежде всего, мы любим Сербию". Вучич подчеркнул, что "не готов пожертвовать европейским путем Сербии", так как это, по его словам, было бы "катастрофой для сербской экономики".

Он также указал, что из-за предстоящих парламентских выборов в Сербии дата ожидаемого визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева еще не определена. "Дата визита Дмитрия Медведева еще не определена из-за выборов в Сербии", - сказал он.

Как пишет ТАСС, 22 февраля оппозиционные партии Сербии потребовали проведения референдума по вопросу сближения страны с НАТО. "Пришло время, чтобы через референдум был услышан голос народа, который больше всего и пострадал от НАТО", - заявил лидер Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович, отметив, что СНП будет добиваться проведения референдума после парламентских выборов.

Напомним, парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов, однако в сербском минобороны ранее заявляли, что военный нейтралитет республики подразумевает открытость для ее сотрудничества со всеми.

Правда.Ру ранее информировала о том, что Cербия не намерена вводить санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявил вице-премьер технического правительства страны Александр Вучич.

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