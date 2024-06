"Греческая война полотенец": шезлонги на пляжах теперь под присмотром дронов

Your browser does not support the audio element.

В Греции продолжается "война полотенец" против массового использования шезлонгов на пляжах. Правительство ввело новые правила, регулирующие доступ к пляжам и ограничивающие использование шезлонгов. Министр финансов Костис Хацидакис обещает жесткие меры против нарушителей, включая предприятия, не соблюдающие правила.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository