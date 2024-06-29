"Греческая война полотенец": шезлонги на пляжах теперь под присмотром дронов

В Греции продолжается война против шезлонгов на пляжах

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Греции продолжается "война полотенец" против массового использования шезлонгов на пляжах. Правительство ввело новые правила, регулирующие доступ к пляжам и ограничивающие использование шезлонгов. Министр финансов Костис Хацидакис обещает жесткие меры против нарушителей, включая предприятия, не соблюдающие правила.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository

Для эффективного контроля власти используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутниковые системы мониторинга. Благодаря этим мерам были выявлены нарушения, включая незаконную деятельность на пляжах. В дополнение к этому, десять российских туроператоров приостановили работу во время праздников из-за отсутствия финансовых гарантий.

Новые правила требуют, чтобы до 70% греческих пляжей были свободны от шезлонгов, а также 85% охраняемых территорий. Шезлонги и зонтики должны располагаться на расстоянии не менее четырех метров от моря. Эти меры были введены в ответ на массовые протесты местных жителей и туристов против высоких цен на пользование шезлонгами.