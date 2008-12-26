Теннисист Рафаэль Надаль получил награду правительства Испании. Ему был вручён Орден гражданских заслуг, сообщает Mundo Deportivo.
Орден гражданских заслуг является наивысшей наградой, которую могут получить спортсмены в Испании.
На прошлой неделе Надаль выиграл "Ролан Гаррос". Этот титул стал для него 20-м на турнирах "Большого шлема".
"Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2008 году Надаль был признан лучшим спортсменом Европы. В опросе он опередил легкоатлетку Елену Исинбаеву.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом Европы в уходящем году.
Победителя определяли представители 17 информационных агентств континента. За Надаля, который среди прочего в 2008 году выиграл "Ролан Гаррос", Уимблдон и Олимпийские игры в Пекине, было отдано 146 голосов.
На втором месте осталась российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, многократная рекордсменка мира и олимпийская чемпионка. За нее было отдано 126 голосов. Третьим финишировал новый чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон (101).
Надаль стал первым с 1958 года спортсменом из Испании, завоевавшим эту награду.
На протяжении четырех предыдущих лет лучшим в Европе признавался коллега Рафы по теннисному цеху - швейцарец Роджер Федерер.
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