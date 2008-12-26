Надаль получил награду правительства Испании

Теннисист Рафаэль Надаль получил награду правительства Испании. Ему был вручён Орден гражданских заслуг, сообщает Mundo Deportivo.

Орден гражданских заслуг является наивысшей наградой, которую могут получить спортсмены в Испании.

На прошлой неделе Надаль выиграл "Ролан Гаррос". Этот титул стал для него 20-м на турнирах "Большого шлема".

"Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2008 году Надаль был признан лучшим спортсменом Европы. В опросе он опередил легкоатлетку Елену Исинбаеву.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом Европы в уходящем году.

Победителя определяли представители 17 информационных агентств континента. За Надаля, который среди прочего в 2008 году выиграл "Ролан Гаррос", Уимблдон и Олимпийские игры в Пекине, было отдано 146 голосов.

На втором месте осталась российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, многократная рекордсменка мира и олимпийская чемпионка. За нее было отдано 126 голосов. Третьим финишировал новый чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон (101).

Надаль стал первым с 1958 года спортсменом из Испании, завоевавшим эту награду.

На протяжении четырех предыдущих лет лучшим в Европе признавался коллега Рафы по теннисному цеху - швейцарец Роджер Федерер.