Эксперт Силина рассказала о вреде телефона в фитнес-зале

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о вреде мобильного телефона в спортзале.

Посетители фитнес-клубов считают разговоры по смартфонам главным раздражающим фактором во время тренировок.

"По мнению 80 процентов посетителей спортзалов, это портит общую атмосферу, нарушает гармонию и сбивает программу тренировок", — цитирует Силину "КП Спорт".

Эксперт рекомендует оставлять смартфон в раздевалке или в сейфовой ячейке. Это поможет человеку полноценно сосредоточиться на занятиях. Если же звонок отложить нельзя, лучше выйти поговорить из зала.