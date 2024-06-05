Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о вреде мобильного телефона в спортзале.
Посетители фитнес-клубов считают разговоры по смартфонам главным раздражающим фактором во время тренировок.
"По мнению 80 процентов посетителей спортзалов, это портит общую атмосферу, нарушает гармонию и сбивает программу тренировок", — цитирует Силину "КП Спорт".
Эксперт рекомендует оставлять смартфон в раздевалке или в сейфовой ячейке. Это поможет человеку полноценно сосредоточиться на занятиях. Если же звонок отложить нельзя, лучше выйти поговорить из зала.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.