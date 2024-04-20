Тренер назвал упражнение для идеального пресса

Тренер Дмитрий Щеблицкий рассказал об упражнении "книжка" для рельефного пресса, которое можно делать разными способами. Причем упражнение задействует сразу три мышцы живота.
Отсылка к книжным разворотам объясняется схожестью выполняющего это движение человека с открывающейся и закрывающейся книгой, где обложка — это его спина и ноги.
"Упражнение "книжка" на пресс способствует укреплению мышц корпуса, улучшает осанку и повышает общую устойчивость", — цитирует Щеблицкого "Чемпионат".
При выполнении "книжки" на пресс основную работу выполняют: прямая мышца живота; косая мышца живота; подвздошно-поясничная мышца.
По словам тренера, помимо прокачки пресса, упражнение позволяет развить координацию, улучшить подвижность тазобедренных суставов и повысить тонус передней поверхности бедра.
Техника выполнения упражнения "Книжка" на скамье: сначала сядьте на край скамьи, стула или фитнес-тумбы, обеспечивая устойчивую основу. затем свои ноги сведите вместе и выставьте их вперёд, слегка согнув колени, а руками упритесь руками в край опоры и отклоните назад корпус.
Далее поднимите ноги и найдите баланс в этом положении, вы должны сидеть на ягодичных буграх, а не на копчике.
Спину необходимо держать прямо, на выдохе поднимайте ноги, сгибая их в коленях и подтягивая к себе, в это же время подавайте корпус вперёд, приближая грудь к коленям.
Сделайте паузу в течение одной секунды, затем на вдохе вернитесь в исходное положение. Также это упражнение можно делать на коврике.
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