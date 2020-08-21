Отец нападающего "Спартака" вошел в штаб Кумана в "Барселоне"

"Барселона" назвала имена асситентов нового главного тренера команды Рональда Кумана. Ими стали Альфред Схредер и Хенрик Ларссон. Соглашения со специалистами рассчитаны до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба каталонцев.

Схредер известен по работе с "Аяксом", который в прошлом году вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Он был ассистентом Эрика тен Хага.

Хенрик Ларссон, бывший игрок "Барселоны", является отцом футболиста "Спартака" Джордана Ларссона. 48-летний специалист ранее работал в шведском "Хельсинборге".

Ларссон выступал за "Барсу" с 2004 по 2006 год. Он провёл 62 матча, в которых забил 22 гола.