Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Командир "Эспаньолы" о новом законе: "Мигрантов надо не призывать, а сразу на "передок"
АвтоВАЗ представил новую версию спортивной "Нивы" с 150-сильным двигателем
Китай отказался обсуждать "формулу мира" Зеленского на Мальте. Зато согласилась Армения
Apple использовала российскую песню в рекламе нового iPhone 15
Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля
В Германии археологи обнаружили средневековый скелет с протезом руки
Точно не известно, где находится Пугачёва
ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым
Онкологию назвали одной из самых распространенных причин смерти

Дочь экс-футболиста Ксения Малафеева рассказала о зависимости от алкоголя

1:26
Общество

Дочь бывшего футболиста Вячеслава Малафеева, Ксения, поделилась своей историей в социальных сетях и рассказала, как она стала зависимой от алкоголя. Свой путь к этой зависимости она начала уже в 13 лет, и вскоре тусовки стали для нее единственным видом развлечений. Для дочери известного спортсмена больше ничто не имело значения, и ее жизнь казалась пустой без алкоголя, сообщает "Комсомольская правда".

Дочь экс-футболиста Ксения Малафеева рассказала о зависимости от алкоголя
Фото: Личные страница Ксении Малафеевой в соцсетях by Ксения Малафеева

Она описала,  что алкоголь действовал на нее как депрессант, вызывая воспоминания о плохом и приводя к истерикам, чтобы привлечь к себе внимание и спасение.

В период своей алкогольной зависимости Ксения чувствовала себя одинокой и замкнутой в себе. Дни без алкоголя были для нее скучными, но со временем она устала от всего и решила попробовать что-то новое. Этот выбор привел ее к экспериментам с запрещенными веществами, о которых она обещала рассказать своим подписчикам позже.

Напомним, что Ксения — старший ребенок из первого брака своего отца с Мариной Безбородовой. В 2011 году Марина погибла в автокатастрофе, после чего Вячеслав Малафеев женился на Екатерине, которая приняла его детей.

Однако из-за непостоянного поведения Ксении ее отец и мачеха прекратили с ней общение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Китайские автомобили популярны в России, но с ними связаны определенные риски

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Последние материалы
Дочь экс-футболиста Ксения Малафеева рассказала о зависимости от алкоголя
Командир "Эспаньолы" о новом законе: "Мигрантов надо не призывать, а сразу на "передок"
АвтоВАЗ представил новую версию спортивной "Нивы" с 150-сильным двигателем
Китай отказался обсуждать "формулу мира" Зеленского на Мальте. Зато согласилась Армения
Apple использовала российскую песню в рекламе нового iPhone 15
Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля
В Германии археологи обнаружили средневековый скелет с протезом руки
Точно не известно, где находится Пугачёва
ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым
Онкологию назвали одной из самых распространенных причин смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников