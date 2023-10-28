Дочь экс-футболиста Ксения Малафеева рассказала о зависимости от алкоголя

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Дочь бывшего футболиста Вячеслава Малафеева, Ксения, поделилась своей историей в социальных сетях и рассказала, как она стала зависимой от алкоголя. Свой путь к этой зависимости она начала уже в 13 лет, и вскоре тусовки стали для нее единственным видом развлечений. Для дочери известного спортсмена больше ничто не имело значения, и ее жизнь казалась пустой без алкоголя, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Личные страница Ксении Малафеевой в соцсетях by Ксения Малафеева

Она описала, что алкоголь действовал на нее как депрессант, вызывая воспоминания о плохом и приводя к истерикам, чтобы привлечь к себе внимание и спасение.

В период своей алкогольной зависимости Ксения чувствовала себя одинокой и замкнутой в себе. Дни без алкоголя были для нее скучными, но со временем она устала от всего и решила попробовать что-то новое. Этот выбор привел ее к экспериментам с запрещенными веществами, о которых она обещала рассказать своим подписчикам позже.

Напомним, что Ксения — старший ребенок из первого брака своего отца с Мариной Безбородовой. В 2011 году Марина погибла в автокатастрофе, после чего Вячеслав Малафеев женился на Екатерине, которая приняла его детей.

Однако из-за непостоянного поведения Ксении ее отец и мачеха прекратили с ней общение.

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