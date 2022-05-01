В Мариуполе установят памятник бабушке с красным флагом СССР

В Мариуполе увековечат образ старушки, которая вышла к украинским солдатам, размахивая красным флагом.

Пожилая женщина вышла встречать военных с атрибутом СССР, думая, что приветствует российских солдат. На самом деле перед ней появились представители ВСУ.

Картонную фигуру старушки из Мариуполя в Москве ранее сломал нетрезвый мужчина. Вандалу грозит уголовное наказание по делу о реабилитации нацизма.

Бабушка уже стала уже символ воинской славы. Памятник ей установят на площади Ленинского комсомола.

Ранее в Калининграде разгорелся скандал из-за крашенных яиц зубров.