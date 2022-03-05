Путешественник из Подмосковья установил флаг своего города в Антарктиде

Путешественник и бизнесмен из подмосковного Дмитрова Владимир Соколов побывал со своей женой Викторией в Антарктиде и водрузил там флаг родного города.

Владимиру 36 лет, до 2022 года он побывал уже на всех континентах, за исключением Антарктики. В январе его позвали в экспедицию на пароме из Аргентины на три недели. Мечта детства посетить этот материк, полный тайн, который русские учёные открыли всего 200 лет назад, сбылась.

Впечатления от экспедиции самые разные, рассказал Соколов интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Когда исследователи подплыли близко к берегу, то пересели на резиновые лодки и направились к первому леднику в проливе Дрейка. Поначалу обстановка была спокойная, но скоро неожиданно начался шторм, поднялись 9-метровые волны. Всё обошлось благодаря необходимой экипировке и навигации.

Супруги помогали учёным исследовать мхи, растительность и проводить замеры. Они видели вокруг айсберги возрастом 200-300 лет. Их размер над водой 5 метров, а под водой 10. Владимир рассказал, что купался в кристально чистой океанической воде и поведал о божественных ощущениях.

Когда люди стали возвращаться на паром после купания, около лодки проплывала кверху боком большая касатка. Позже учёные объяснили, что её поведение говорило о нападении.

Много внимания уделялось гигиене. Одежду и обувь перед выходом на берег стерилизовали, перед возвращением на судно тоже. Биологическая среда в Антарктике изучена ещё не до конца и может представлять опасность.

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