EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сотрудников ФСО и ФСБ не пускают в московские кафе и рестораны
Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке
Депутат Рады иронично высказался об украинском Нью-Йорке
Виновата Россия: украинский эксперт высказался об "оружейной" проблеме
"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии
Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем

Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде

Наука » Экология » Природа

Всемирная метеорологическая организация зафиксировала новый температурный рекорд в материковой части Антарктиды -18,3º C (65ºF).

Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде

По словам метеорологов, результат свидетельствует о верности выводов относительно глобального потепления.

"Новый максимум был зарегистрирован на исследовательской станции Esperanza 6 февраля 2020 года, — сообщило в четверг агентство ООН, официально признав новый рекорд. — Он бьет предыдущий рекорд ледяного континента — 17,5º C (63,5º F), который был зафиксирован в Эсперансе еще 24 марта 2015 года".

ДЛЯ СПРАВКИ

Станция расположена на Антарктическом полуострове, самой северной оконечности Антарктиды, недалеко от Южной Америки.

В январе 1982 года на острове Сигни был установлен рекорд температуры для всего Антарктического региона (все льды и суша южнее 60 градусов широты) с максимумом 19,8° C (67,6° F).

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас сказал, что

"этот результат важен, поскольку он помогает построить картину погоды и климата в одном из самых отдаленных и быстро нагревающихся регионов планеты".

На Земле теперь официально пять океанов

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российские учёные открыли Арктиду
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке
Депутат Рады иронично высказался об украинском Нью-Йорке
Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде
Виновата Россия: украинский эксперт высказался об "оружейной" проблеме
"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии
Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем
Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России
Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Мир. Новости мира
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Происшествия
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников