Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде

Всемирная метеорологическая организация зафиксировала новый температурный рекорд в материковой части Антарктиды -18,3º C (65ºF).

По словам метеорологов, результат свидетельствует о верности выводов относительно глобального потепления.

"Новый максимум был зарегистрирован на исследовательской станции Esperanza 6 февраля 2020 года, — сообщило в четверг агентство ООН, официально признав новый рекорд. — Он бьет предыдущий рекорд ледяного континента — 17,5º C (63,5º F), который был зафиксирован в Эсперансе еще 24 марта 2015 года".

ДЛЯ СПРАВКИ

Станция расположена на Антарктическом полуострове, самой северной оконечности Антарктиды, недалеко от Южной Америки.

В январе 1982 года на острове Сигни был установлен рекорд температуры для всего Антарктического региона (все льды и суша южнее 60 градусов широты) с максимумом 19,8° C (67,6° F).

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас сказал, что

"этот результат важен, поскольку он помогает построить картину погоды и климата в одном из самых отдаленных и быстро нагревающихся регионов планеты".

На Земле теперь официально пять океанов

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.