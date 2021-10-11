Союз российских пивоваров (СРП) попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, чтобы не допустить роста цен на пиво в 2022 году из-за подорожания пивоваренного солода.
В соответствующем письме пивовары отметили, что беспрецедентный рост цен на пивоваренный солод может привести к "значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". Сейчас закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе 2021 года.
Солод дорожает из-за неурожая ячменя в Европе и пожаров в Турции. В СРП отметили, что сейчас российский ячмень и солод активно идёт на экспорт, но это может привести к его дефициту на внутреннем рынке, что спровоцирует рост цен. С учётом того, что в России уменьшился общий валовой сбор ячменя, ситуация вызывает беспокойство у пивоваров.
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