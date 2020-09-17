Вице-президент Российского фонда мира заявила, что случаев интернет-буллинга, направленного на детей, в России всё больше. Такого количества, как сейчас, не было даже в период режима самоизоляции.

"С началом учебного года наши специалисты центра "Безопасность 2.0" фиксируют увеличение эпизодов онлайн-травли подростков в социальных сетях. На начало сентября наши аналитики зафиксировали 362 случая, имеющих широкий общественный резонанс. То есть они выявлены в группах, где совокупное количество аудитории превышало тысячу человек. Даже в начале апреля, когда все находились на самоизоляции, подобных эпизодов было в 1,5 раза меньше — 238", — рассказала Сутормина.

"Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область", — отметила Сутормина.