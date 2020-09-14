Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от погоды во второй половине сентября.

"Что касается центральной части России, то всё тепло, которое у нас должно было быть и было, осталось позади. В ближайшую неделю стоит ждать настоящую осень.

Была надежда, что в четверг будет тепло, но его "съел" ныряющий на стремительной скорости циклон. Температура воздуха днём в ближайшие дни не превысит отметку в плюс 15 градусов. Во вторник местами ожидается небольшой дождь.

В среду антициклональная передышка, практически без осадков, переменчивая облачность, тоже не выше 13-15 градусов днём, ночью — плюс 7-9 градусов. В четверг циклон принесет ливни, днём будет до плюс 11-16 градусов.

Начиная с пятницы, как только мы окажемся в тыловой части этого циклона, пойдёт вторичный фронт арктический, в ближайшие выходные мы будем находиться в "пузыре холода". Ночью ожидается плюс 2-7. В субботу днём ожидается до плюс 8-13, в воскресенье тоже будет холодно.

Данные показатели температуры ниже сентябрьской нормы на 3-5 градусов. Всё это будет сопровождаться короткими локализованными дождями.

Что касается прогноза погоды на следующую неделю, то будет ещё холоднее, чем в эти выходные. Днём температура будет всего плюс 5-10 градусов. Ожидаются дожди.

Возможно, что с 24 сентября к нам заглянет бабье лето. Будет солнечно. Ночью прохладно — плюс 2-7, а днём — 11-16.

В лучшем случае будет прогрев до 12-17. Я не совсем уверен, что и этот период будет продолжительным.

Нас ждёт настоящая осенняя погода. Кстати, в пятницу будет штормовой ветер — до 15-20 метров в секунду.

Атмосфера сейчас очень неустойчивая. Сегодня модель считает так, завтра она чуть-чуть уточняет. Ближе к выходным будет всё более чётко и более понятно", — заключил эксперт.