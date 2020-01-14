Власти Екатеринбурга утвердили программу капремонта жилья на 2020 год

Администрация города Екатеринбурга утвердила программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов, которые находятся на территории муниципалитета. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации города.

Постановление об этом подписал мэр города Александр Высоктинский.

"В 2018 году по каждому дому, который вошел в список капремонта 2020 года, по заказу местного оператора провели обследование, на основании которого создали проектно-сметную документацию на определенные виды работ", — пояснили в администрации Екатеринбурга.

Как ранее стало известно, под программу капитального ремонта, кроме прочих, попал и дом № 40 по улице Карла Либкнехта. Это здание хотят снести ради возведения нового корпуса Свердловской филармонии.