Глава Роскомнадзора призвал правообладателей быть милосерднее к людям

Борьбу с пиратством в России не следует сводить к санкциям в отношении потребителей нелегального контента, как это практикуется в некоторых странах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.



Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram

"К аудитории надо относиться с любовью, поэтому сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасль найдет способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов, и не штрафовать пользователей", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Ранее глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов во время своего выступления на одной из сессий форума призвал активнее бороться с пиратством. По его словам, если через два года эта проблема не будет решена, то возможно и введение ответственности за пользование нелегальным контентом.