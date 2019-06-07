Борьбу с пиратством в России не следует сводить к санкциям в отношении потребителей нелегального контента, как это практикуется в некоторых странах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"К аудитории надо относиться с любовью, поэтому сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасль найдет способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов, и не штрафовать пользователей", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Ранее глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов во время своего выступления на одной из сессий форума призвал активнее бороться с пиратством. По его словам, если через два года эта проблема не будет решена, то возможно и введение ответственности за пользование нелегальным контентом.
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