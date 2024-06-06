Голая вечеринка продолжается: Ивлеева шокировала новым рестораном "Nudles" с провокационной афишей

Анастасия Ивлеева открывает ресторан "Nudles by Ivleeva" в Москве

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева официально анонсировала открытие своего ресторана "Nudles by Ivleeva" в Москве, сообщает "Газета.Ru". Торжественное открытие заведения пройдет 7-8 июня.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

В меню ресторана представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура. В ролике, размещенном в соцсетях, Ивлеева вешает афишу с фразой "Suck it", которая, по её словам, переводится как "всоси" и описывает способ употребления длинной лапши в рамене.

Подписчики раскритиковали название ресторана и афишу, выразив мнение, что Анастасия не извлекла уроков из прошлого.