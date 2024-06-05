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Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова нервно отреагировала на заголовок СМИ: "Треш дикий"

Татьяна Брухунова в гневе прочитала заголовок СМИ о ней

1:00
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не смогла пройти мимо громкого обличительного заголовка о её персоне.

Татьяна Брухунова в гневе прочитала заголовок СМИ о ней
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова записала по дороге на работу в "Инстаграме"* видео, в котором нервно комментирует публикацию в СМИ о ней.

Жена юмориста рассказала, что вчера не была в офисе, так как отправилась с сыном Ваганом в город Орёл. Татьяна объяснила, что одна из подписчиц прислала ей публикацию в СМИ, где её отъезд из Москвы был обставлен очень высокопарно.

Она обозвала издание неприличным словом.

"Брухунова бросила новорождённую дочь и уехала с сыном из столицы. Это, конечно, треш дикий", — выразила своё возмущение Татьяна.

Ранее жена Петросяна Татьяна Брухунова показала сына Вагана и дочку Матильду.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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