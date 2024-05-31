Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала сына Вагана и дочку Матильду

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками милым семейным контентом.
Татьяна Брухнова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. На фото она показала свои завтраки и десерты, а также показала детей.
Сына Вагана она сфотографировала в домашней обстановке, а у дочки Матильды показала только ножки в сандаликах. Фото было сделано на прогулке.
"31 майский день в 10 картинках", — подписала под фотографиями Татьяна.
Ранее Татьяна Брухунова показала интерьер роскошной квартиры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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