Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причины появления темных кругов под глазами и методы их устранения
Как приготовить лимонный курд
Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост
РФ стала четвертой экономикой мира
Life Metabolism: высокая температура улучшает регуляцию глюкозы в крови
ВСС: налоговая реформа 2024 затронет операции страхования жизни
Овечкин признался, что ему прямо сейчас хочется закончить с хоккеем
Нутрициолог Дивеева: нехватка йода проявляется через гипотериоз и отёчность
Александр Петров будет работать почтальоном в фильме "Почтарь"
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала сына Вагана и дочку Матильду

Татьяна Брухунова показала своих детей

0:46
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками милым семейным контентом.

Татьяна Брухунова показала своих детей
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухнова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. На фото она показала свои завтраки и десерты, а также показала детей.

Сына Вагана она сфотографировала в домашней обстановке, а у дочки Матильды показала только ножки в сандаликах. Фото было сделано на прогулке.

"31 майский день в 10 картинках", — подписала под фотографиями Татьяна.

Ранее Татьяна Брухунова показала интерьер роскошной квартиры.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Последние материалы
Александр Петров будет работать почтальоном в фильме "Почтарь"
Водителям объяснили, как правильно объехать яму на дороге и не попасть на ремонт
Среди россиян наблюдается рост популярности Мадагаскара
В Туле схватили бывшего начальника УМВД
Частные дома дешевеют в мегаполисах России перед летом
Всё больше россиян пробуют себя в интернет-торговле
Жизнь после Эво Моралеса: что происходит в Боливии сейчас?
Бывшим владельцам ЧЭМК не выплатят компенсацию: так постановил суд
Труд женщин в России оценивается на 27% ниже, чем труд мужчин
Российский бронежилет из карбида на 35% легче аналогов показали на выставке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников