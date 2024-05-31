Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала сына Вагана и дочку Матильду

Татьяна Брухунова показала своих детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками милым семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухнова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. На фото она показала свои завтраки и десерты, а также показала детей.

Сына Вагана она сфотографировала в домашней обстановке, а у дочки Матильды показала только ножки в сандаликах. Фото было сделано на прогулке.

"31 майский день в 10 картинках", — подписала под фотографиями Татьяна.

Ранее Татьяна Брухунова показала интерьер роскошной квартиры.

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