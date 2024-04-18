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Певица Ани Лорак попрощалась с отцом, украинским журналистом: "Ты всегда в моём сердце"

У певицы Ани Лорак умер отец: "Прощай, папа"

1:01
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак сообщила поклонникам о скорбном событии в её семье.

У певицы Ани Лорак умер отец: "Прощай, папа"
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public domain

Ани Лорак опубликовала чёрно-белую фотографию в своём Инстаграм*. На снимке запечатлён её отец, Мирослав Куек.

"Прощай, папа… Ты всегда в моём сердце", — написала звезда под фото.

Подписчики попытались поддержать певицу в сложный для неё момент в жизни.

"Соболезную. Я тоже знаю, что такое потерять отца. Очень тяжело. Сил и терпения вам";

"Без папы плохо, я тоже скучаю";

"У меня ушли родители рано, без них чувтсвуешь себя незащищённым", — писали фолловеры под постом Лорак.

СМИ Украины сообщают о смерти Мирослава Куека. Куек Мирослав Иванович — поэт, литератор, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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