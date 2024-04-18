Певица Ани Лорак попрощалась с отцом, украинским журналистом: "Ты всегда в моём сердце"

Певица Ани Лорак сообщила поклонникам о скорбном событии в её семье.

Ани Лорак опубликовала чёрно-белую фотографию в своём Инстаграм*. На снимке запечатлён её отец, Мирослав Куек.

"Прощай, папа… Ты всегда в моём сердце", — написала звезда под фото.

Подписчики попытались поддержать певицу в сложный для неё момент в жизни.

"Соболезную. Я тоже знаю, что такое потерять отца. Очень тяжело. Сил и терпения вам";

"Без папы плохо, я тоже скучаю";

"У меня ушли родители рано, без них чувтсвуешь себя незащищённым", — писали фолловеры под постом Лорак.