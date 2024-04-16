Анна Ардова и ее тайные романы на сайтах знакомств. Что скрывает звезда?

Анна Ардова искала свою любовь на сайтах онлайн-знакомств

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Ардова, известная своим участием в шоу "Одна за всех", пытается найти личное счастье после развода с актером Александром Шавриным в 2017 году.

Фото: ютуб-аккаунт Театра Маяковского is licensed under public domain

За последние несколько лет она испытала разочарование в романах с известными актерами, включая Максима Дрозда и Максима Аверина, и решила обратиться к онлайн-знакомствам.

Хотя ее попытки не принесли желаемых результатов, она не теряет надежды на любовь. Ардова также поделилась радостью от предстоящего становления бабушкой, несмотря на свои сомнения по поводу этого статуса.