Анна Ардова и ее тайные романы на сайтах знакомств. Что скрывает звезда?

Актриса Анна Ардова, известная своим участием в шоу "Одна за всех", пытается найти личное счастье после развода с актером Александром Шавриным в 2017 году.
За последние несколько лет она испытала разочарование в романах с известными актерами, включая Максима Дрозда и Максима Аверина, и решила обратиться к онлайн-знакомствам.
Хотя ее попытки не принесли желаемых результатов, она не теряет надежды на любовь. Ардова также поделилась радостью от предстоящего становления бабушкой, несмотря на свои сомнения по поводу этого статуса.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.