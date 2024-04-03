Ксения Бородина резко высказалась по поводу смерти экс-участницы "Дома-2" Либерж Кпадону

Ксения Бородина отчитала тех, кто показательно скорбит из-за кончины бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону.
Ксения Бородина не прошла мимо новости о смерти 36-летней участницы телестройки Либерж Кпадону, которая скончалась в своей квартире от остановки сердца.
Телеведущая объяснила, что не собирается танцевать "на костях человека". Она посоветовала всем избежать показательной скорби.
"Считаю, это мерзко. Можно тихо пойти и поставить свечку за упокой, душе этого будет достаточно. А не ваши нравоучения позорные", — написала Ксения в социальных сетях.
Ранее ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов пристыдил всех, кто не пришёл на помощь Либерж Кпадону, когда она в этом нуждалась.
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