Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны: ВС России 30 ноября отбили две атаки на Донецком и три на Запорожском направлениях
В Екатеринбурге местные жители жалуются на сбои в работе Ozon
Forbes: танки Abrams на Украине могут ломаться из-за хрупких фильтров двигателя
Певица Глюкоза призналась, что Новый год может встретить на работе
6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника
Ирина Волк: В трех регионах России задержали подозреваемых в кражах с применением IT
Ягоды годжи: как правильно вырастить самому и не разочароваться
Арестович* заявил, что соглашение в Стамбуле было выгодно Украине: "Россия пошла на все виды уступок"
Песков: Путин 14 декабря подведёт итоги года и проведёт прямую линию

Садальский показал фото юной Ларисы Долиной

0:50
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал фото Ларисы Долиной 70-х годов.

Садальский показал фото юной Ларисы Долиной
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что знаменитости в 70-х годах прошлого века отдыхали в Одессе и вечером спускались из отеля в ресторан, чтобы насладиться пением Татьяны Боевой и Ларисы Долиной.

"Однажды и я пришёл поужинать и был сражён голосом Ларисы", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что джазовое исполнение было столь сильно, что микрофоны не выдерживали. Он выразил сожаление о том, что записей тех концертов не сохранилось. 

На фото Долина свовсем юная, певице, которая родилась в 1955 году, примерно 20 или 25 лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Вопрос переписи населения стал политической проблемой в Черногории Михаил Плисюк Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Названы самые дефицитные профессии в России
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Последние материалы
В Екатеринбурге местные жители жалуются на сбои в работе Ozon
Forbes: танки Abrams на Украине могут ломаться из-за хрупких фильтров двигателя
Садальский показал фото юной Ларисы Долиной
На "Роза Хутор" стартует зимний сезон
Певица Глюкоза призналась, что Новый год может встретить на работе
6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника
Ирина Волк: В трех регионах России задержали подозреваемых в кражах с применением IT
Ягоды годжи: как правильно вырастить самому и не разочароваться
Арестович* заявил, что соглашение в Стамбуле было выгодно Украине: "Россия пошла на все виды уступок"
Песков: Путин 14 декабря подведёт итоги года и проведёт прямую линию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников