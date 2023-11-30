Садальский показал фото юной Ларисы Долиной

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Станислав Садальский опубликовал фото Ларисы Долиной 70-х годов.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что знаменитости в 70-х годах прошлого века отдыхали в Одессе и вечером спускались из отеля в ресторан, чтобы насладиться пением Татьяны Боевой и Ларисы Долиной.

"Однажды и я пришёл поужинать и был сражён голосом Ларисы", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что джазовое исполнение было столь сильно, что микрофоны не выдерживали. Он выразил сожаление о том, что записей тех концертов не сохранилось.

На фото Долина свовсем юная, певице, которая родилась в 1955 году, примерно 20 или 25 лет.