Певица Саша Савельева подтвердила слухи о том, что много времени проводит в Израиле.
По словам артистки, она никогда не скрывала тот факт, что редко появляется в Москве. По некоторым данным, в Израиле у супруга Савельевой, актёра Кирилла Сафонова, есть недвижимость.
"Мы живём так уже последние 14 лет. Со дня нашего знакомства с Кириллом. Только сейчас этот факт начал кого-то удивлять", — написала экс-солистка группы "Фабрика" в своих социальных сетях.
Не так давно Савельева решила сменить род деятельности. Саша покинула группу "Фабрика" в 2019 году после рождения первенца. Сейчас артистка учится на психолога.
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