Певица Саша Савельева перестала скрывать, что уже 14 лет живет с Кириллом Сафоновым в Израиле

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева подтвердила слухи о том, что много времени проводит в Израиле.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам артистки, она никогда не скрывала тот факт, что редко появляется в Москве. По некоторым данным, в Израиле у супруга Савельевой, актёра Кирилла Сафонова, есть недвижимость.

"Мы живём так уже последние 14 лет. Со дня нашего знакомства с Кириллом. Только сейчас этот факт начал кого-то удивлять", — написала экс-солистка группы "Фабрика" в своих социальных сетях.

Не так давно Савельева решила сменить род деятельности. Саша покинула группу "Фабрика" в 2019 году после рождения первенца. Сейчас артистка учится на психолога.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.