Данко назвал главный принцип шоу-биза: утопи другого на всякий случай

Певец Александр Фадеев (Данко) отреагировал на призыв Андрея Малахова "скинуться всем миром" на ремонт квартиры сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой, который раскритиковали пользователи интернета.

Люди в комментариях писали, что помогать в первую очередь нужно тем, кто в этом "жизненно нуждается", а о певице вполне могут позаботиться коллеги по цеху.

Но, как заявил в разговоре с "Собеседником" Данко, коллеги-артисты как раз не помогут пострадавшей в пожаре Хлебниковой просто потому, что в шоубизе "коллег и друзей нет".

"Хочу открыть тайну. За кулисами всё как в политике: наш президент называет партнёрами американцев, хотя для всех очевидно противостояние и ненависть между Западом и Россией, ровно то же самое в и в шоу-бизнесе. Там нет друзей. Все артисты друг другу — дикие враги. Твой "коллега" скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит — сделает всё, чтобы ты просто исчез, да ещё потом и поржёт над этим. Просто потому, что боятся конкуренции. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!"

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