Юрист нашёл реальные доказательства смерти жены Шаляпина

Ранее адвоката Александра Бенхина не покидало ощущение, что история со смертью супруги Прохора Шаляпина — мошенничество международного масштаба. Адвокат вынужден отказаться от своих теорий и признать, что кончина Татьяны Дэвис — не фейк.

Бенхин с азартом подошёл к делу расследования нашумевшей истории, связанной со смертью канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Звёздного адвоката мучили сомнения, так как он не отыскал некролога бизнес-леди, а в конторе предпринимательницы никто не брал трубку.

Вскоре юрист отыскал коллегу Татьяны Дэвис Бобби М. Олсен и завязал с женщиной, работавшей ранее под руководством Дэвис, переписку.

Свой диалог с канадским юристом Бенхин предоставил Пятому каналу.

"Добрый вечер! Пытаюсь дозвониться до вас со вчерашнего дня. Ранее вы работали с Таней Дэвис. Вы знаете, что-нибудь о ее текущем состоянии? Очень бы хотелось верить, что она жива, и все эти сообщения — просто фейковые слухи. Я никак не мог связаться с ней, не было нигде ни некрологов, ни объявления похорон. Я все же надеюсь на лучшее", — написал адвокат. "Она умерла. Я сожалею. Я не вижу вашего имени", — поинтересовалась Олсен. "Спасибо. Мое имя Алекс (жил и работал в Торонто 15 лет назад). Простите, за что, беспокою с Таней", — объяснил конспиратор.

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