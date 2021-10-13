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Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа

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Юрист выяснил, что умершая жена Прохора Шаляпина имела отношение к учебному заведению, которое обвиняют в мошенничестве.

Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа

Звёздный юрист Александр Бенхин продолжает своё расследование, связанное со смертью жены-миллионерши Прохора Шаляпина.

Ранее адвокат высказывал подозрения о том, что Прохор Шаляпин, возможно, стал жертвой какой-то изощрённой аферы.

Бенхин нашёл информацию о том, что Татьяна Клаудиа Дэвис представлялась профессором вуза со спорной репутацией. Everest College, расположенный в канадской провинции Онтарио, имеет негативную славу из-за череды банкротств.

"Информация о том, что Таня Клаудия Дэвис была профессором Everest College, подтверждается. Информация об этом указана на ее сайтах, где она рекламирует себя: например, на сайте ее адвокатской конторы. Всюду к своим регалиям госпожа Дэвис добавляла, что преподавала в сети колледжей Everest", — цитирует слова адвоката Пятый канал.

Бенхин узнал, что это учебное заведение не пользуется доверием в Канаде.

"Что выяснилось? Что в 2015 году они обанкротились. При этом все эти схемы, которые работают, к сожалению, сейчас на нашем рынке, полулегальные, они работали ранее и на западе. В чем схема? Студенты брали ссуды на обучение в банках. А дальше, соответственно, колледж разорялся и деньги пропадали", — отметил адвокат.

Подозрение вызывает то, что здание колледжа выставили на продажу ещё до официального банкротства. Ничем как грандиозной аферой это назвать нельзя, уверен юрист.

"Все не очень чистая история. Имела ли к этим учредителям или к этим аферам Дэвис, я утверждать не могу. В открытых источниках мы информации не найдем, да и прошло шесть лет", — отметил он.

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ШАЛЯПИН ПРОДАЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ТАТЬЯНЫ ДЕВИС
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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