МакSим расценила свою болезнь как отклик на желание похудеть

Будьте осторожны в своих желаниях — гласит книжная мудрость. Певица МакSим на своём опыте почувствовала, каково это: расплывчато формулировать свои мечты. Артистка с иронией отмечает, что страстно хотела похудеть. Девушка действительно похудела, однако это была очень дорогая цена за избавление от лишних килограммов.

Многие интервьюеры мечтали первыми получить эксклюзивное интервью Марины Абросимовой (настоящее имя певицы МакSим) после её чудесного выздоровления. Андрей Малахов и Борис Корчевников забрасывали исполнительницу букетами цветов, однако лучше всех подсуетилась в этом вопросе Ксения Собчак. Именно она первая побеседовала с Мариной после злоключений певицы в реанимации.

Сейчас 38-летняя артистка весит только 44 килограмма. Вид Абросимовой после двухмесячной комы напугал её поклонников. Девушка просто истаяла. Это неудивительно, так как Марина находилась на волосок от смерти. По её словам, у неё дважды останавливалось сердце, однако медикам удалось вернуть МакSим к жизни.

Сейчас, когда всё самое страшное позади, Марина находит в себе силы иронизировать над ситуацией.

Она решила, что всё, что с ней приключилось, связано с тем, что она неудачно загадала желание сбросить лишний вес.

"Я сейчас всем довольна. Лучше, конечно, приходить в форму каким-то другим способом, но надо, как я всегда говорю, правильно научиться мечтать. Здесь вот Всевышний меня услышал, и у него отличное чувство юмора, по ходу дела…", — пошутила Абросимова в беседе с Собчак.

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