Полицеймако высмеял размер выплат к 1 сентября

Отец четверых детей Михаил Полицеймако прокомментировал новость о единовременных выплатах в размере десять тысяч рублей на каждого школьника в семье. Он уверен, что данная сумма ничтожна для нормальной подготовки ребёнка к учебному году.

Ранее учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника.

Артист очень скептически отнёсся к выплатам, которые призваны помочь родителям собрать ребёнка в школу.

"Вы считаете, что я идиот? Что мне хватает 10 тысяч на одного ребёнка, чтобы собрать его в школу? Не хватает, конечно. Это понятно и ежу. Даже моей тринадцатилетней дочери ясно, что этого мало", — цитирует слова Полицеймако NEWS.ru.

Артист признал, что в России всё же решили поддержать родителей в непростой экономический период.

"Хотя в Германии и Израиле гражданам в связи с коронавирусом выплатили гораздо больше, есть страны, например, Молдавия и Малайзия, в которых не выплатили вообще ничего", — сказал Михаил.

Актёр укорил журналистов, которые нагнетают обстановку и пугают население тревожными сообщениями на тему вакцинации.

"Люди подсажены на укол страха. Они боятся прививаться, из-за этого у нас не падает заболеваемость. Люди от страха чуть ли не обделываются каждый день. Зачем пугать людей, которые и так пуганые?" — сказал артист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.