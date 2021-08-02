Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника

Учитель года-2005, педагог московской школы №1741 Юлия Марчук ответила на вопрос журналистов "Радио 1", хватит ли 10 тысяч рублей, чтобы купить школьнику всё нужное к учебному году.

По мнению преподавательницы, самое главное — подготовить пишущие инструменты и то, на чём писать, а всё остальное может подождать. Например, школьная и спортивная форма: нет смысла её покупать в первых числах августа, ведь дети растут. Педагог подчеркнула, что к вопросу надо подходить рационально:

"На мой взгляд, многие родители как люди, любящие своих детей, забегая вперёд, покупают значительно больше, чем необходимо. В итоге они накупают много всего того, что впоследствии не требуется".

Юлия Марчук отметила, что на контурные карты и учебные пособия тоже необходимо потратить деньги. Полезно купить учебник по английскому языку, чтобы писать там. Остальные книги выдаст школа.

Ранее Владимир Путин распорядился отправить школьные выплаты раньше срока. Их начнут получать с сегодняшнего дня.

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