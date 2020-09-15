Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, определился с кандидатурой нового адвоката.
Теперь интересы актёра в суде будет представлять Роман Филиппов. Ему предстоит защищать позицию артиста во время рассмотрения апелляционной жалобы.
Напомним, ранее Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и обвинил его в "жёстком приговоре", который ему вынес Пресненский суд Москвы.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.