Ефремов определился с новым адвокатом

Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, определился с кандидатурой нового адвоката.

Теперь интересы актёра в суде будет представлять Роман Филиппов. Ему предстоит защищать позицию артиста во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Напомним, ранее Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и обвинил его в "жёстком приговоре", который ему вынес Пресненский суд Москвы.