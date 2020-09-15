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Ефремов определился с новым адвокатом

Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии общего режима, определился с кандидатурой нового адвоката.

Теперь интересы актёра в суде будет представлять Роман Филиппов. Ему предстоит защищать позицию артиста во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Напомним, ранее Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и обвинил его в "жёстком приговоре", который ему вынес Пресненский суд Москвы.

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