Анастасия Волочкова отсудила у экс-супруга 22 квартиры

Балерина Анастасия Волочкова выиграла суд у своего экс-супруга бизнесмена Игоря Вдовина.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, в которой сообщила радостную новость о том, что "правда на ее стороне".

Судебное заседание состоялось в Астрахани, откуда Волочкова недавно вернулась.

По словам артистки, 12 лет назад она дала в долг своему бывшему супругу $3 млн, а он их ей не отдал.

Бизнесмен вложил средства в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, но оказалось, что часть квартир за 12 лет так и не были построены.

Балерине удалось отсудить 22 квартиры, которые она может продать, но не получит даже трети от суммы, которую дала в долг экс-супругу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что светская львица Анастасия Волочкова была задержана полицейскими в селе Дивееве Нижегородской области, из-за пандемии закрытом для посетителей.