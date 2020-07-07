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Из Астрахани я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам. Которые были переданы в качестве доказательства, что я отдавала деньги. А отдавала я их бывшему мужу Игорю Вдовину по его просьбе 12 лет назад- в долг на год… Это на тот момент были 3 млн долларов! Долг мне не возвращён им до сих пор. Часть квартир не достроено до сих пор и строительство остановлено. Я понимаю, что даже если мне придётся продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то, с учетом инфляции, я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть. Но. Я вынуждена была участвовать в этом судебном процессе. И я выиграла суд! Мне крайне важно было доказать свою правоту! Потому что я всегда за Правду. И она меня всегда защищает. Это было дело чести. И Правда на моей стороне.🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Балерина Анастасия Волочкова выиграла суд у своего экс-супруга бизнесмена Игоря Вдовина.
На своей странице в Instagram артистка выложила видео, в которой сообщила радостную новость о том, что "правда на ее стороне".
Судебное заседание состоялось в Астрахани, откуда Волочкова недавно вернулась.
По словам артистки, 12 лет назад она дала в долг своему бывшему супругу $3 млн, а он их ей не отдал.
Бизнесмен вложил средства в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, но оказалось, что часть квартир за 12 лет так и не были построены.
Балерине удалось отсудить 22 квартиры, которые она может продать, но не получит даже трети от суммы, которую дала в долг экс-супругу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что светская львица Анастасия Волочкова была задержана полицейскими в селе Дивееве Нижегородской области, из-за пандемии закрытом для посетителей.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.