Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца

В начале июня в социальных сетях появилось видео с участием актера Михаила Боярского. Артист очень напугал своих поклонников сильной худобой, облысением и мешками под глазами.

Многие пользователи предположили, что актер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Однако сын Боярского рассказал, что его отец всегда был худым.