В начале июня в социальных сетях появилось видео с участием актера Михаила Боярского. Артист очень напугал своих поклонников сильной худобой, облысением и мешками под глазами.
Многие пользователи предположили, что актер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Однако сын Боярского рассказал, что его отец всегда был худым.
"Он всегда был худым и поджарым", — рассказал Сергей Боярский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.