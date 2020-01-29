Садальский встал на защиту Отиевой

Актер Станислав Садальский выступил в поддержку Ирины Отиевой, которую недавно выставили на ТВ в неприглядном виде. На программе Андрея Малахова "Прямой эфир" 27 января звезда была показана как спивающаяся женщина, которая ведет затворнический образ жизни.

Ирина Отиева отрицает наличие у себя проблем с алкоголем

При этом сама певица в своем блоге пояснила, почему ее внешность в эфире телепрограммы не была похожа на привычный ухоженный образ на сцене. По ее словам, она на тот момент была больна, а члены съемочной группы пришли к ней без предупреждения и засняли скрытой камерой. Сама исполнительница отрицает наличие у себя проблем с алкоголем.

Отмечается, что многие поклонники и друзья поддержали Ирину. Среди них оказался и ее старый товарищ Стас Садальский, посвятивший певице пост в Instagram. Современный шоу-бизнес он сравнил с котлом, где варятся одинаковые овощи без цвета и вкуса.