Пугачева призналась, что делала пластические операции

Алла Пугачева призналась своим поклонникам, что она делала пластические операции, поскольку она "не сумасшедшая". Более того, Примадонна утверждает, что очень близко общается со специалистами в этой области, а также регулярно следит за новинками в сфере пластической хирургии.

"Я делала. Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала", - сообщила Пугачева.

Певица уточнила, что ей запрещен общий наркоз, поэтому она делала "маленькие подтяжки".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алла Пугачева возвращается на сцену.

После десяти лет забвения Алла Пугачева вновь запустила своей проект "Рождественские встречи", нарушив обещание прекратить концертные выступления.

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Концерт прошел в "Олимпийском". Алла Пугачева вышла к зрителям первой, пишет "Российская газета". Сцена была оформлена в духе обычной городской площади. Алла Борисовна исполнила две новые песни: "Добраться домой" и "Где же ты, любовь?".

Серьезные изменения в этом году претерпел список исполнителей. На сцене спорткомплекса не появились Валерия, София Ротару, Иосиф Кобзон и Валерий Леонтьев, — сообщает "The Eposh Times".

Среди выступавших были популярные эстрадные исполнители, такие, как Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков-младший, "А-Студио", Александр Буйнов, Борис Моисеев, а также Евгений Маргулис, Светлана Лобода, Ева Польна, Денис Майданов. Также свои песни исполнили Жанна Агузарова, певица Елка и Филипп Киркоров. Удивлением для публики были выступления рок-команд: "Би-2", "Унедрвуда" и "Мачете".

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Пугачева рассказала Первому телеканалу о том, почему решила возобновить "встречи". "Появились артисты новые, с которыми мне интересно работать! И когда я услышала те песни, которые подходят к сегодняшнему дню, к концепции, которую я хотела бы раскрыть на "Рождественских встречах", я обрадовалась! Думаю, ну, почему не сделать? ", — рассказывает Примадонна.

Напомним, что впервые "Рождественские встречи" вышли на телеэкраны в 1989 году.