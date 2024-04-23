Спутниковые данные подтвердили, как Солнце пускает волны по магнитному полю Земли во время бурь

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Доказаны предсказанные в теории дрейфово-компрессионные волны в магнитосфере Земли

1:43
Наука

Учёные Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) совместно с коллегами из Японии доказали предсказанные ранее в теории дрейфово-компрессионные волны в магнитосфере Земли, возникающие под действием солнечного ветра. Открытие описано в журнале Geophysical Research Letters, сообщила в понедельник пресс-служба ИСЗФ СО РАН.

Доказаны предсказанные в теории дрейфово-компрессионные волны в магнитосфере Земли
Фото: NASA is licensed under public domain

Влияние возбуждаемых Солнцем колебаний электрического поля на состояние земной магнитосферы плохо описывается законами традиционной физики — здесь уместнее квантовая, изучающая взаимодействие заряженных частиц. В рамках этого подхода было предсказано существование дрейфово-компрессионных волн.

До сих пор уловить их не удавалось в силу несовершенства измерений, хотя теоретических подтверждений с годами становилось всё больше. Помог японский спутник Arase.

"Он оборудован множеством точных научных инструментов, позволяющих проследить все детали процесса возбуждения волны и её развитие. В результате мы доказали правильность теории дрейфово-компрессионных волн, которая основывалась на кинетическом подходе, тогда как иные объяснения наблюдаемых процессов оказались несостоятельны", — объяснил аспирант ИСЗФ СО РАН Александр Рубцов.

Благодаря открытию учёные получили возможность точнее предсказывать состояние плазмы в околоземном пространстве, что очень важно для работоспособности космических аппаратов во время магнитных бурь и суббурь.

С той же целью NASA запустила с Аляски зондирующие ракеты во время последней мощной солнечной вспышки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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