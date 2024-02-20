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Подземная база на Луне: китайские ученые предложили необычный способ колонизации спутника Земли

Китайские ученые планируют к 2030 году построить подземную базу на Луне

1:37
Наука

Китайские ученые предлагают инновационный подход к созданию лунной базы, предпочитая строить её под землей с использованием лавовых труб.

Китайские ученые планируют к 2030 году построить подземную базу на Луне
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Эти трубы, формировавшиеся на протяжении более четырех миллиардов лет, представляют собой относительно крепкие туннели, скрытые под поверхностью Луны. Исследование показало, что такие структуры могут обеспечить самое надежное и безопасное убежище для будущих экспедиций землян на Луну. Эксперты изучают возможные лунные местоположения, такие как Море Спокойствия и Море Изобилия, для развертывания лунной базы.

Ученые из Шанхайской академии технологий космических полетов сотрудничают с экспертами по планетарной геологии, чтобы изучить и адаптировать земные лавовые пещеры к лунным условиям. Это включает анализ структуры труб, определение возможных точек входа и разработку плана разведки. Планируется использовать специализированные зонды с детекторами для исследования лунных территорий и обнаружения лавовых труб, сообщает Xinhua.

Кроме того, китайские ученые уже разрабатывают концепцию лунной базы, которая будет включать в себя кабины для проживания и исследовательской деятельности. Подъезд к базе будет обеспечен мобильными устройствами, способными преодолевать сложную лунную местность. Предполагается, что лавовые трубы станут долгосрочным убежищем для экипажей, обеспечивая защиту от радиации, экстремальных температур и метеоритных ударов.

Этот амбициозный проект планируется реализовать к 2030 году, когда будет осуществлена отправка первой пилотируемой миссии на Луну.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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