Подземная база на Луне: китайские ученые предложили необычный способ колонизации спутника Земли

Китайские ученые предлагают инновационный подход к созданию лунной базы, предпочитая строить её под землей с использованием лавовых труб.
Эти трубы, формировавшиеся на протяжении более четырех миллиардов лет, представляют собой относительно крепкие туннели, скрытые под поверхностью Луны. Исследование показало, что такие структуры могут обеспечить самое надежное и безопасное убежище для будущих экспедиций землян на Луну. Эксперты изучают возможные лунные местоположения, такие как Море Спокойствия и Море Изобилия, для развертывания лунной базы.
Ученые из Шанхайской академии технологий космических полетов сотрудничают с экспертами по планетарной геологии, чтобы изучить и адаптировать земные лавовые пещеры к лунным условиям. Это включает анализ структуры труб, определение возможных точек входа и разработку плана разведки. Планируется использовать специализированные зонды с детекторами для исследования лунных территорий и обнаружения лавовых труб, сообщает Xinhua.
Кроме того, китайские ученые уже разрабатывают концепцию лунной базы, которая будет включать в себя кабины для проживания и исследовательской деятельности. Подъезд к базе будет обеспечен мобильными устройствами, способными преодолевать сложную лунную местность. Предполагается, что лавовые трубы станут долгосрочным убежищем для экипажей, обеспечивая защиту от радиации, экстремальных температур и метеоритных ударов.
Этот амбициозный проект планируется реализовать к 2030 году, когда будет осуществлена отправка первой пилотируемой миссии на Луну.
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