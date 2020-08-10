Эксперт раскрыл особенности экологически чистого производства

В Канаде мебельный бренд Gus Modern представил уникальную коллекцию диванов и кресел из вегетарианской кожи. Это материал был получен из переработанной яблочной кожуры. Об особенностях экологичного производства рассказал руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии Дмитрий Миронов:

- Скорее, данный ход является больше маркетинговым. Нельзя сказать, что эта мебель на 100% экологически чистая и не уступает аналогам по долговечности. Представляете, какую нужно произвести обработку? В результате получается довольно дорогостоящий продукт.

Единственный мотив у производителей заниматься производством и продажей этих продуктов — это возможность использовать некую оригинальность как маркетинговый ход. Но есть такая система качества, которая может подтвердить, является ли данное производство экологически ответственным.

Эксперты проверяют, являются ли сделки по древесине законными, не добыта ли она "чёрными лесорубами" и так далее. Если производитель прошёл проверку, ему разрешают разместить логотип данного стандарта на упаковке своей продукции.

Кроме того, есть такое понятие, как "углеродный след". Товар может быть произведён из кожуры и очисток, но такой объём должен быть переработан. Нужно понимать, сколько для такой переработки нужно израсходовать электричества, газа, топлива. Бывает, что углеродный след от производства единиц товара гораздо вреднее, чем, например, от ЛДСП. Поэтому тут всё нужно просчитать.

Производят ли экотовары в России?

- В России действительно есть производство, которое использует в производственном цикле, например, крахмал, кукурузную муку и выпускают одноразовую посуду. Это очень актуально, потому что в объёме отходов, которые попадают на свалку, порядка 10% из упаковки одноразовой посуды. Данная проблема может быть решена только с помощью биоразлагаемых товаров.

Сегодня для подобного материала на рынке всё больше и больше возможностей, потому что есть такое понятие, как РОП (расширенная ответственность производителя). Когда РОП заработает, будет намного выгоднее использовать упаковку из перерабатываемых или из биоразлагаемых материалов. Тогда наступит золотое время для кукурузной и бумажной упаковок.

Никакой инновации в производстве мебели из переработанной яблочной кожуры нет. Это исключительно маркетинговый ход.