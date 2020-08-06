В Канаде выпустили мебель из переработанной яблочной кожуры

В Канаде мебельный бренд Gus Modern представил уникальную коллекцию диванов и кресел из вегетарианской кожи, известной под торговой маркой AppleSkin.

Это материал был получен из переработанной яблочной кожуры.

"В основе нового экологичного материала — переработанное органическое сырье, представляющее собой яблочную кожуру и огрызки. Мы очень рады, что материал AppleSkin пополнил семейство безопасных для окружающей среды материалов, которые мы используем для производства мебели. Это, в частности, наполнитель для подушек, основанный на материале из переработанных пластиковых бутылок, а также древесина, одобренная Лесным попечительским советом", — сообщил вице-президент Gus Modern по продажам Энтони Сантино.

Из переработанной яблочной кожуры уже выпустили модные сумки и другие аксессуары. По словам создателей экоматериала, он может найти применение в различных областях промышленности, поэтому в будущем в продажу будут поступать новые товары на его основе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей.

﻿﻿﻿﻿﻿