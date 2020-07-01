Водные миры Млечного пути скрывают удивительный геологический состав

Американские исследователи утверждают, что в водных мирах Млечного пути могут быть находки, где скрываются формы жизни, которые поддерживает вода с уникальным геологическим составом.

Вне Солнечной системы могут быть планеты, которые еще не исследовали учёные.

Водные миры по своим размерам могут превосходить Землю. Возможно, они полностью покрыты жидкостью.

Астрономов очень интересуют такие космические объекты. Так, им хотелось бы узнать о возможной среде обитания.

"Водные миры существуют и являют собой переходный элемент к воде от кремнезема", — считает доцент Университета Аризоны Дэн Шим.

Астрофизики провели исследование и были поражены экологическим и геологическим составом данных планет в Млечном пути. Оказывается, что они могут на 50% состоять из льда или воды.

Пока у специалистов нет возможности установить геологическую составляющую экзопланет, поэтому исследования проводятся только теоретически.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.

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