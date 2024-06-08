Необычное и вкусное варенье из шелковицы: любимый десерт

Как приготовить варенье из шелковицы

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Тутовое варенье готовится очень легко всего из трёх простых ингредиентов: шелковицы, сахара и лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попробуйте этот рецепт, удивите своих детей восхитительным десертом. Это варенье можно хранить в стеклянной банке в холодильнике или при комнатной температуре. Оно подойдёт и как заправка к десертам.

Ингредиенты

2 стакана шелковицы

4 столовые ложки лимонного сока

1,5 стакана сахара

Приготовление

Вымойте шелковицу, положите в миску, добавьте лимонный сок и перемешайте. Вылейте в сотейник, поставьте на средний огонь, готовьте примерно 15 минут. Положите сахар в миску и нагрейте в духовке. Добавьте сахар к смеси, хорошо перемешайте. Варите до тех пор, пока смесь не станет густой и однородной.