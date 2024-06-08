Необычное и вкусное варенье из шелковицы: любимый десерт

Тутовое варенье готовится очень легко всего из трёх простых ингредиентов: шелковицы, сахара и лимонного сока.
Попробуйте этот рецепт, удивите своих детей восхитительным десертом. Это варенье можно хранить в стеклянной банке в холодильнике или при комнатной температуре. Оно подойдёт и как заправка к десертам.
Вымойте шелковицу, положите в миску, добавьте лимонный сок и перемешайте. Вылейте в сотейник, поставьте на средний огонь, готовьте примерно 15 минут. Положите сахар в миску и нагрейте в духовке. Добавьте сахар к смеси, хорошо перемешайте. Варите до тех пор, пока смесь не станет густой и однородной.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.