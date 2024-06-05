Засахаренный фундук с корицей и ванилью: полезная вкусняшка к чаю или кофе

Засахаренный фундук: как приготовить лакомство

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сладкое? Часто готовите десерты дома? Попробуйте разнообразить свое меню ещё одной вкусняшкой — засахаренным фундуком.

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Это здоровая и вкусная закуска, которую также можно использовать для приготовления других сладких блюд.

Ингредиенты

1 взбитый яичный белок

3 чашки бланшированного фундука

1/2 стакана кокосового сахара

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотой корицы

Приготовление