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Засахаренный фундук с корицей и ванилью: полезная вкусняшка к чаю или кофе

Засахаренный фундук: как приготовить лакомство

1:07
Еда

Любите сладкое? Часто готовите десерты дома? Попробуйте разнообразить свое меню ещё одной вкусняшкой — засахаренным фундуком.

Засахаренный фундук: как приготовить лакомство
Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это здоровая и вкусная закуска, которую также можно использовать для приготовления других сладких блюд.

Ингредиенты

  • 1 взбитый яичный белок
  • 3 чашки бланшированного фундука
  • 1/2 стакана кокосового сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 120 градусов.
  2. В большой миске смешайте кокосовый сахар, яичный белок, соль, ванильный экстракт и корицу.
  3. Бросьте фундук в миску и перемешайте, пока он не покроется смесью.
  4. Выложите фундук на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 50 минут, часто помешивая.
  5. Дайте остыть, прежде чем перекладывать в герметичный контейнер. Засахаренный фундук может храниться около 1 недели.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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