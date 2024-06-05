Засахаренный фундук с корицей и ванилью: полезная вкусняшка к чаю или кофе
Засахаренный фундук: как приготовить лакомство
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Любите сладкое? Часто готовите десерты дома? Попробуйте разнообразить свое меню ещё одной вкусняшкой — засахаренным фундуком.
Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Это здоровая и вкусная закуска, которую также можно использовать для приготовления других сладких блюд.
Ингредиенты
- 1 взбитый яичный белок
- 3 чашки бланшированного фундука
- 1/2 стакана кокосового сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
Приготовление
- Разогрейте духовку до 120 градусов.
- В большой миске смешайте кокосовый сахар, яичный белок, соль, ванильный экстракт и корицу.
- Бросьте фундук в миску и перемешайте, пока он не покроется смесью.
- Выложите фундук на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 50 минут, часто помешивая.
- Дайте остыть, прежде чем перекладывать в герметичный контейнер. Засахаренный фундук может храниться около 1 недели.
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