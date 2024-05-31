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Простой и очень питательный греческий салат с курицей, авокадо и нутом: рецепт вкусной заправки прилагается

Простой рецепт греческого салата с курицей

2:04
Еда

Салат на основе греческой кухни. Этот рецепт объединяет несколько классических вкусов в одно простое в приготовлении блюдо.

Простой рецепт греческого салата с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лёгкий и в то же время питательный, этот салат идеально подходит для обеда или ужина с друзьями и семьей.

Ингредиенты

Для салата

  • 6 чашек салата ромэн или смеси зелени
  • 1 банка консервированного нута
  • 1 чашка помидоров черри, нарезанных
  • 1 чашка нарезанного огурца
  • 1/2 нарезанного авокадо
  • 1/4 стакана нарезанных оливок каламата
  • 1/4 стакана нарезанного красного лука
  • Паприка по вкусу
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана красного винного уксуса
  • 1 зубчик чеснока, очищенный и измельчённый
  • 2 чайные ложки орегано
  • 1 чайная ложка мёда
  • Соль и перец по вкусу

Для курицы

  • 300 г куриной грудки
  • 2 чайные ложки соли
  • 2 чайные ложки чесночного порошка
  • 2 чайные ложки сушёного базилика
  • 2 чайные ложки сушёного орегано
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца
  • 1 чайная ложка сушёной петрушки
  • 1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина
  • 1 чайная ложка сушёного укропа
  • 1 чайная ложка сушёного майорана
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала
  • 1/2 чайной ложки тимьяна
  • 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха

Приготовление

  1. Тщательно приправьте грудку специями, маринуйте около получаса, запеките на гриле. Нарежьте кусочками.
  2. В салатнике смешайте зелень салата с нутом, помидорами, огурцом, авокадо, оливками и красным луком. Выложите на салат курицу-гриль.
  3. В отдельной миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, орегано, сахар, соль и перец. Полейте заправкой салат.
Салат "ГРЕЧЕСКИЙ" классический
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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