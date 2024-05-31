Простой и очень питательный греческий салат с курицей, авокадо и нутом: рецепт вкусной заправки прилагается
Простой рецепт греческого салата с курицей
2:04
Салат на основе греческой кухни. Этот рецепт объединяет несколько классических вкусов в одно простое в приготовлении блюдо.
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Лёгкий и в то же время питательный, этот салат идеально подходит для обеда или ужина с друзьями и семьей.
Ингредиенты
Для салата
- 6 чашек салата ромэн или смеси зелени
- 1 банка консервированного нута
- 1 чашка помидоров черри, нарезанных
- 1 чашка нарезанного огурца
- 1/2 нарезанного авокадо
- 1/4 стакана нарезанных оливок каламата
- 1/4 стакана нарезанного красного лука
- Паприка по вкусу
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1/4 стакана красного винного уксуса
- 1 зубчик чеснока, очищенный и измельчённый
- 2 чайные ложки орегано
- 1 чайная ложка мёда
- Соль и перец по вкусу
Для курицы
- 300 г куриной грудки
- 2 чайные ложки соли
- 2 чайные ложки чесночного порошка
- 2 чайные ложки сушёного базилика
- 2 чайные ложки сушёного орегано
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца
- 1 чайная ложка сушёной петрушки
- 1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина
- 1 чайная ложка сушёного укропа
- 1 чайная ложка сушёного майорана
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала
- 1/2 чайной ложки тимьяна
- 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха
Приготовление
- Тщательно приправьте грудку специями, маринуйте около получаса, запеките на гриле. Нарежьте кусочками.
- В салатнике смешайте зелень салата с нутом, помидорами, огурцом, авокадо, оливками и красным луком. Выложите на салат курицу-гриль.
- В отдельной миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, орегано, сахар, соль и перец. Полейте заправкой салат.
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Салат "ГРЕЧЕСКИЙ" классический