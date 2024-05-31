Простой и очень питательный греческий салат с курицей, авокадо и нутом: рецепт вкусной заправки прилагается

Простой рецепт греческого салата с курицей

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат на основе греческой кухни. Этот рецепт объединяет несколько классических вкусов в одно простое в приготовлении блюдо.

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Лёгкий и в то же время питательный, этот салат идеально подходит для обеда или ужина с друзьями и семьей.

Ингредиенты

Для салата

6 чашек салата ромэн или смеси зелени

1 банка консервированного нута

1 чашка помидоров черри, нарезанных

1 чашка нарезанного огурца

1/2 нарезанного авокадо

1/4 стакана нарезанных оливок каламата

1/4 стакана нарезанного красного лука

Паприка по вкусу

1/4 стакана оливкового масла

1/4 стакана красного винного уксуса

1 зубчик чеснока, очищенный и измельчённый

2 чайные ложки орегано

1 чайная ложка мёда

Соль и перец по вкусу

Для курицы

300 г куриной грудки

2 чайные ложки соли

2 чайные ложки чесночного порошка

2 чайные ложки сушёного базилика

2 чайные ложки сушёного орегано

1 чайная ложка молотой корицы

1 чайная ложка молотого чёрного перца

1 чайная ложка сушёной петрушки

1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина

1 чайная ложка сушёного укропа

1 чайная ложка сушёного майорана

1 чайная ложка кукурузного крахмала

1/2 чайной ложки тимьяна

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха

Приготовление

Тщательно приправьте грудку специями, маринуйте около получаса, запеките на гриле. Нарежьте кусочками. В салатнике смешайте зелень салата с нутом, помидорами, огурцом, авокадо, оливками и красным луком. Выложите на салат курицу-гриль. В отдельной миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, орегано, сахар, соль и перец. Полейте заправкой салат.