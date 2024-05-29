Лучшее детокс-средство: вот почему вы должны включить орехи пекан в свой рацион

Уникальные свойства орехов пекан

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкие, но с лёгкой горчинкой, орехи пекан станут соблазнительной добавкой к салатам, выпечке, в них много витаминов, минералов, антиоксидантов и полезных жиров, которые способствуют улучшению общего состояния здоровья.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Орехи пекан являются источником

кальция,

магния

и калия,

которые помогают снизить артериальное давление.

В орехах также много мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, тем самым минимизируя риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехи пекан содержат:

цинк,

марганец,

витамин А.

Эти важные питательные вещества укрепляют иммунную систему. Клетчатка, содержащаяся в орехах пекан, избавляет от запоров, выводит токсины. Магний, витамин Е и жирные кислоты омега-3 в орехах пекан помогают бороться с хроническими воспалениями.

Орехи пекан богаты витаминами группы B, которые, как известно, ускоряют обмен веществ. Они также содержат аминокислоту L-аргинин, которая увеличивает приток крови к коже головы, тем самым препятствуя выпадению волос.