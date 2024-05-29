Лучшее детокс-средство: вот почему вы должны включить орехи пекан в свой рацион

Сладкие, но с лёгкой горчинкой, орехи пекан станут соблазнительной добавкой к салатам, выпечке, в них много витаминов, минералов, антиоксидантов и полезных жиров, которые способствуют улучшению общего состояния здоровья.
Орехи пекан являются источником
которые помогают снизить артериальное давление.
В орехах также много мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, тем самым минимизируя риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Орехи пекан содержат:
Эти важные питательные вещества укрепляют иммунную систему. Клетчатка, содержащаяся в орехах пекан, избавляет от запоров, выводит токсины. Магний, витамин Е и жирные кислоты омега-3 в орехах пекан помогают бороться с хроническими воспалениями.
Орехи пекан богаты витаминами группы B, которые, как известно, ускоряют обмен веществ. Они также содержат аминокислоту L-аргинин, которая увеличивает приток крови к коже головы, тем самым препятствуя выпадению волос.
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