Салат с крабовыми палочками выручит, когда времени уже нет

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо выручит, когда времени на приготовление еды уже нет. Он быстрый, вкусный, подходит как для повседневного приёма пищи, так и для праздников.

Фото: Own work by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Вам понадобятся капуста пекинская — 0,5-1 шт, крабовые палочки (или крабовое мясо) — 1 упаковка (240 г), кукуруза консервированная — 200 г, яйца варёные — 3 шт, лук репчатый — 1 шт, майонез, перец — по вкусу, соль (по желанию).

Приготовление

1. Накрошите капусту соломкой.

2. Откройте баночку кукурузки и слейте жидкость.

3. Яйца очистите и нарежьте их мелкими кусочками.

4. Очистите и нарежьте мелко репчатый лук.

5. Измельчите крабовые палочки или крабовое мясо в форме крупных кусочков.

6. Перемешайте все компоненты в миске, добавьте перец и соль.

7. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Блюдо готово к подаче.