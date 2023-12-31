Это блюдо выручит, когда времени на приготовление еды уже нет. Он быстрый, вкусный, подходит как для повседневного приёма пищи, так и для праздников.
Вам понадобятся капуста пекинская — 0,5-1 шт, крабовые палочки (или крабовое мясо) — 1 упаковка (240 г), кукуруза консервированная — 200 г, яйца варёные — 3 шт, лук репчатый — 1 шт, майонез, перец — по вкусу, соль (по желанию).
Приготовление
1. Накрошите капусту соломкой.
2. Откройте баночку кукурузки и слейте жидкость.
3. Яйца очистите и нарежьте их мелкими кусочками.
4. Очистите и нарежьте мелко репчатый лук.
5. Измельчите крабовые палочки или крабовое мясо в форме крупных кусочков.
6. Перемешайте все компоненты в миске, добавьте перец и соль.
7. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Блюдо готово к подаче.
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