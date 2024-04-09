Коллекторам запретят выбивать долги по квартплате — законопроект уже в Госдуме

Володин: Госдума запретит продавать коллекторам долги по квартплате

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума намерена защитить должников за жильё по соцнайму от коллекторов, сообщил в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Госдума 9 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ", — уточнил он.

На сегодняшний день прибегать к помощи коллекторов для взыскания долгов с жильцов запрещено управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и ресурсоснабжающим организациям, напомнил глава парламента.

Предлагается расширить этот перечень за счёт наймодателей жилья по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда.

В случае принятия соответствующих поправок в ЖК РФ передача ими коммунальных долгов физических лиц коллекторским агентствам будет считаться юридически ничтожной, пояснил Володин.

"Принятие закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей", — заключил он.